Chenango County Ag-Stravaganza

by Janet Pfromm, 4-H Coordinator

Chenango County 4-H and the Chenango County Agricultural Society partnered together this summer to host a 2020 Ag-Stravaganza for youth and adult exhibitors in Chenango and contiguous counties. The show boasted more than 100 exhibitors and 400 domestic projects and animals for competition.

4-H Domestic Projects, Judge’s Choice Awards to: Maygan Roy, David Palmer III, Aidan Brown-Smith, Meghan Funk, Sarina Bell, and Amon Van Alst.

Poultry Show, Judge: Jamie Matts

Novice Showmanship Champion: Annika Armstrong

Reserve: Noah Brandt

Junior Showmanship Champion: Amon Van Alst

Reserve: Maria Funk

Senior Showmanship Champion: Devon Fairchild

Reserve: Raichel Brandt

Master Showman: Devon Fairchild

Reserve: Amon Van Alst

Champion Bantam: Maria Funk

Champion Standard: Amon Van Alst

Champion Pigeon: Devon Fairchild

Champion Waterfowl: Noah Brandt

Champion Turkey: Amon Van Alst

Best In Show: Amon Van Alst, Rhode Island Red

Rabbit & Cavy Show, Judge: Kassie Rameaka

Novice Showmanship Champion: Sophia Bell

Reserve: Noah Brandt

Junior Showmanship Champion: Sarina Bell

Reserve: Mason O’Neil

Senior Showmanship Champion: Raichel Brandt

Master Showman: Raichel Brandt

Reserve: Sarina Bell

Champion American Fuzzy Lop: Sophia Bell

Champion Holland Lop: Sarina Bell

Champion Lionhead: Raichel Brandt

Champion Mini Rex: Mason O’Neil

Champion Netherland Dwarf: Ava Kemmeren

Champion Silver Fox: Klarissa Cotten

Champion Pet Rabbit: Phalen Hill

Best In Show Rabbit: Phalen Hill, Pet Rabbit

Champion American Cavy: Annika Armstrong

Champion Abyssinian Cavy: Annika Armstrong

Champion Peruvian Cavy: Noah Brandt

Best In Show Cavy: Annika Armstrong, American

Best In Show Overall: Phalen Hill, Pet Rabbit

Reserve Best In Show Overall: Annika Armstrong, American Cavy

Dairy Goat Show, Judge: Dr. Cynthia Shelly

Novice Champion Showman: Annika Armstrong

Reserve: Aidan Brown-Smith

Junior Champion Showman: Skyler Graham

Reserve: Abriauna Adams

Intermediate Champion Showman: Cole Warren

Reserve: David Palmer III

Senior Champion Showman: Paige Warren

Reserve: Devon Fairchild

Master Showman: Paige Warren

Reserve: Devon Fairchild

Alpine:

4-H Jr. & Res. Jr. Champions; Sr., Res. Sr., Grand & Res. Grand Champions: Abriauna Adams

Open Jr. Champion : Abriauna Adams

Res. Open Jr. Champion: Kaleigh Fairchild

Open Sr., Res. Sr., Grand & Res. Gr. Champions: Abriauna Adams

LaMancha:

4-H Junior Champion, Res Sr. & Res. Grand Champion: Maygan Roy

4-H Senior & Grand Champion: David Palmer III

Open Junior, Res. Junior Champion, Sr. & Grand Champion: Helen Powers

Open Res. Senior & Grand Champion: Susan Graham

Nubian:

4-H & Open Jr Champion; Res Grand Champion: Cole Warren

4-H & Open Res. Jr. Champion: Paige Warren

4-H & Open Sr. & Grand Champion: Meghan Funk

Saanen:

4-H & Open Jr., Sr. & Grand Champions: Cole Warren

4-H & Open Res. Jr. Champion: Skyler Graham

4-H & Open Res. Sr. & Res. Grand Champion: Davia Adams

Toggenburg:

4-H & Open Jr Champion; Res. Sr. & Res. Grand Champion: Devon Fairchild

4-H & Open Res. Jr. Champion: Cole Warren

4-H & Open Sr. & Grand Champion: Peyton Graham

Recorded Grade:

4-H & Open Jr. Champion: Peyton Graham

Open Jr. Champion: Addyson Olsen

4-H & Open Sr. & Grand Champion: Abriauna Adams

4-H & Open Res. Sr. & Grand Champion: Skyler Graham

Nigerian Dwarf:

Open Jr. Champion: Micaela Brandt

Open Res. Jr. Champion: Lucas Meseck

4-H & Open Sr. & Grand Champion; 4-H Res. Sr. Champion: Raichel Brandt

Open Res. Gr. Champion: Micaela Brandt

Oberhasli:

4-H & Open Jr. Champion & Res. Grand Champion: Maria Funk

4-H Res. Jr. Champion; Sr. & Grand Champion: Jase Adams

Open Res. Jr. Champion: Jamie Funk

Supreme Junior Doe of Show, 4-H & Open: Peyton Graham, Recorded Grade

Supreme Senior Doe of Show, 4-H & Open: Peyton Graham, Toggenberg

Best Udder of Show: Jase Adams, Oberhasli

Dairy Cattle, Judge: Doug Wolfe

Open Novice Champion Showman: Melody Van Gorder

Open Reserve: Garrus Van Gorder

4-H & Open Junior Champion Showman: Taylor Hodge

4-H & Open Reserve: Cora Hodge

4-H & Open Intermediate Champion Showman: Will Rumovicz

4-H Reserve: Owen Hill

Open Reserve: Chloe Davis

Open Senior Champion Showman: Mackinze Meisner

Open Reserve: Quinlan Davis

4-H Master Showman: Will Rumovicz

4-H Res. Master Showman: Taylor Hodge

Open Master Showman: Mackinze Meisner

Open Reserve: Quinlan Davis

Ayrshire:

Open Sr. & Grand Champion: Kyler Meisner

Brown Swiss:

Jr. Champion & Res. Grand Champion: Mackinze Meisner

Res. Jr. Champion: Anna Aukema

Sr. & Grand Champion: Chloe Davis

Guernsey:

4-H & Open Jr. & Res. Jr.; Sr. & Res. Sr.; Grand & Res. Grand Champions: Will Rumovicz

Holstein:

4-H & Open Jr., Res. Jr., Sr. & Res. Sr., 4-H Grand & Res. Grand Champions: Lily Marshman

Open Res. Sr. & Res. Grand Champion: Greenview Farm

Jersey:

4-H Jr. & Res. Jr. Champion; Open Res. Jr. Champion; 4-H Res. Grand Champion: Cora Hodge

Open Jr. Champion: Adrienne Hodge

4-H & Open Sr. & Grand Champion: Taylor Hodge

4-H Res. Sr. Champion: Morgan Hodge

Open Res. Sr. & Res. Grand Champion: Chloe Davis

4-H & Open Junior Best in Show: Lily Marshman, Red & White Holstein

4-H & Open Best In Show, Best Bred & Owned, Best Udder: Lily Marshman, Red & White Holstein

Swine Show, Judge: Ashlee Young

Junior Champion Showman: Skyler Graham

Senior Champion Showman: Devon Fairchild

Reserve: Peyton Graham

Master Showman: Devon Fairchild

Reserve Master: Skyler Graham

Champion & Res. Champion Berkshire: Devon Fairchild

Champion Market Hog: Devon Fairchild

Supreme Market Animal: Devon Fairchild, Hog

Sheep Show, Judge: Ashlee Young

Open Novice Champion Showman: Grace Walley

Reserve: Anna Aukema

Open Junior Champion Showman: Brycen Aukema

4-H Junior Champion Showman & Res Open: Amon Van Alst

4-H & Open Senior Champion Showman: Emma Peila

4-H Master Showman: Emma Peila

4-H Reserve: Amon Van Alst

Open Master Showman: Brycen Aukema

Open Reserve: Emma Peila

Cheviot:

4-H & Open Champion Ewe: Emma Peila

Finn:

4-H & Open Champion & Res. Champion Ram: Amon Van Alst

4-H & Open Champion & Res, Champion Ewe : Amon Van Alst

Shropshire:

Open Champion Ram: Conner Kane

Open Champion & Res. Champion Ewe: Conner Kane

Southdown:

Open Champion Ram & Res. Champion Ewe: Kassidy Miller

Open Champion Ewe: Conner Kane

Suffolk:

Open Champion Ram: Aukema Family

Open Champion & Res. Champion Ewe: Aukema Family

AOV:

Open Champion Ram & Ewe: Grace Walley

Commercial White Wool Breed:

4-H & Open Champion & Res. Champion Ewe: Amon Van Alst

Commercial Natural Wool Breed:

4-H & Open Champion & Res. Champion Ewe: Amon Van Alst

Commercial White Meat Breed:

4-H & Open Champion Ram: Emma Peila

4-H Supreme Champion Ewe: Emma Peila, Cheviot

Reserve: Amon Van Alst, CNWB

4-H Supreme Champion Ram: Amon Van Alst, Finn

Reserve: Emma Peila, CWMB

Open Supreme Ewe: Conner Kane, Shropshire

Reserve: Aukema Family, Suffolk

Open Supreme Ram: Aukema Family, Suffolk

Reserve: Conner Kane, Shropshire

Meat Goat Show, Judge: Ashlee Young

4-H & Open Junior Champion Showman; Master Showman: Skyler Graham

4-H & Open Senior Champion Showman; Res. Master Showman: Peyton Graham

4-H & Open Res. Senior Champion Showman: Jaryn Price

4-H Junior Champion: Jaryn Price

Open Junior & Res. Junior Champion: Jake Beers

4-H Sr., Res. Sr., Grand & Res. Grand; Open Res. Sr. Champion: Skyler Graham

Open Sr., Grand & Res. Grand: Jake Beers

Beef Show, Judge: Ashlee Young

Junior & Master Champion Showman: Ricky Pegg

Champion Shorthorn & Supreme Bull: Brittany Fairchild

Champion & Res. Champion Shorthorn Cow & Supreme Cow: Brittany Fairchild

Champion AOV Cow: Ricky Pegg

Champion Commercial Cow: Jake Beers

Champion Market Beef: Ricky Pegg

Horse Show

Walk/Trot-Jog Champion: Leena Harmon

Reserve: Micah Medovich

11 & Under E & W Champion: Marley Goedel

12 & Over E & W Champion: Kerri Johnson

Congratulations to all exhibitors on their accomplishments. To learn more about the Chenango County 4-H Program, visit ccechenango.org/4-h-youth-development, follow us on Facebook (chenango4h), call: 607.334.5841 x1112 or stop by 99 N. Broad St., Norwich, NY 13815.